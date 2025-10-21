Kirby Air Riders Direct 2 : une très longue présentation à venir ce jeudi !

Le Kirby Air Riders Direct 2 daté





Officialisé lors de la présentation de la Switch 2 en avril dernier, Kirby Air Riders est le nouveau bébé de Masahiro Sakurai, développé par Sora Ltd. et Bandai Namco. Ce jeu de course succédant à l'épisode GameCube proposera un gameplay un poil plus complexe, mais ne nécessitant que peu de touches, comme nous l'avions découvert en août au cours d'un Direct de 45 minutes qui lui était entièrement dédié. Si le créateur nous en avait fait une belle et longue présentation, entre pilotes (Riders), véhicules (Bolides), pouvoirs et modes de jeu, il faut croire que le contenu sera encore plus généreux. En effet, une deuxième vidéo du genre avait ensuite été annoncée lors du Nintendo Direct de septembre, sans plus de précision, en parallèle d'amiibo.

Eh bien, c'est pour cette semaine et il faudra prévoir une longue pause pour la regarder d'une traite. Nous avons ainsi rendez-vous ce jeudi 23 octobre à 15h00 pour ce Kirby Air Riders Direct 2, qui durera environ 60 minutes ! Vous pourrez la suivre ci-dessous et nous ajouterons toutes les informations pertinentes qui y seront données à la suite de cet article.

Kirby Air Riders est pour rappel attendu le 20 novembre en exclusivité sur Switch 2. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre guide d'achat : BON PLAN : Kirby Air Riders, où le précommander sans trop faire s'envoler son budget ?