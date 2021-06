Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, le puzzle game se trouve une date de sortie imminente

Avant d’être un jeu, Pierre the Maze Detective est surtout une bande dessinée à succès crée par le dessinateur japonais Hirofumi Kamigaki et le studio d’illustration IC4DESIGN. Grâce aux Français de chez Darjeeling, voilà que l’œuvre est maintenant transmédia. Une nature peu conventionnelle qui se retrouve également dans la direction artistique tout aussi originale. Labyrinth City: Pierre the Maze Detective est un fouillis coloré et plein de vie qui rappelle ses origines. Le but sera pour Pierre, notre héros, de s’en extraire en interagissant avec un environnement surchargé. Du moins, si vous espérez rattraper l’odieux voleur Mr.X.

Le monde de Labyrinth City: Pierre the Maze Detective regorge de mini-jeux et d’objets à collecter dans cet univers foisonnant. Tout n’est qu’une question de recherche, mais vous pourrez également compter sur des personnages aussi excentriques que les dessins. Ce sont eux qui aideront le brave Pierre à s’en sortir.

La date de sortie de Labyrinth City: Pierre the Maze Detective approche à grands pas. L’éditeur Pixmain a confirmé sa publication pour le 22 juin prochain sur PC. Des versions Nintendo Switch et mobiles sont également au programme, mais elles ne sortiront que plus tard durant l’été.

Intéressez par une Nintendo Switch ? Vous en trouverez une sur Amazon.