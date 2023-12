Last Sentinel : un AAA en monde ouvert dévoilé dans une belle vidéo

Lors de la cérémonie des Game Awards 2023, nous avons découvert Last Sentinel, un nouveau jeu AAA développé par Lightspeed LA, une division de LightSpeed Studios. Un titre encore assez mystérieux qui nous emmènera dans le futur et qui impressionne déjà avec sa première bande-annonce :

Last Sentinel suivra Hiromi Shoda dans une version futuriste de la ville de Tokyo, au Japon. Un monde dystopique intriguant, les développeurs veulent faire la part belle aux personnages, à la narration et à l'expérience de jeu. Steve C. Martin, manager général de Lightspeed LA, commente :

Last Sentinel est notre premier titre extrêmement ambitieux et met en valeur la vision de Lightspeed LA consistant à donner la priorité à l'expérience et à l'immersion du joueur avant tout. Lightspeed LA se concentre sur une approche dirigée par les développeurs qui favorise la créativité et propose un art narratif original et interactif tout en tirant parti de nos vastes ressources, de notre vaste expérience et de nos installations de pointe pour créer les expériences les plus riches et les plus enrichissantes pour notre joueurs.