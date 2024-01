BON PLAN : une belle réduction pour ce jeu AAA en monde ouvert sur PS5

Février 2022, Guerrilla Games et PlayStation Studios sortaient en exclusivité PlayStation Horizon: Forbidden West, suite de Horizon: Zero Dawn. Un titre un peu éclipsé par le lancement d'Elden Ring, mais qui propose une aventure très sympatique en monde ouvert et qui est actuellement en promotion.

Horizon: Forbidden West est affiché à 29,99 € sur Cdiscount, dans sa version PlayStation 5, de quoi découvrir la suite des aventures d'Aloy sans se ruiner.

Rejoignez Aloy dans l’Ouest Interdit : un endroit majestueux, mais dangereux, qui regorge de nouvelles menaces toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Explorez des terres lointaines, affrontez des machines encore plus imposantes et plus impressionnantes, et croisez la route de nouvelles tribus étonnantes sur votre chemin de retour vers le monde post-apocalyptique et futuriste d’Horizon. La terre se meurt. Alors que de nouvelles machines redoutables rôdent autour de leurs frontières, de violentes tempêtes et une peste incontrôlable déciment ce qu’il reste de l’humanité. La vie sur Terre fait face à une nouvelle extinction et personne n’en connaît la raison. C’est à Aloy de découvrir ce qui se cache derrière ces menaces afin de restaurer l’ordre et l’équilibre du monde. Au cours de son voyage, elle doit retrouver d’anciens amis, forger des alliances avec de nouvelles factions en guerre et lever le voile sur l’héritage des temps anciens, tout en essayant de garder une longueur d’avance sur un ennemi à priori invincible.

Vous pouvez retrouver notre avis complet sur le jeu juste ici : TEST Horizon Forbidden West : vous n’allez pas en revenir…