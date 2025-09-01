LEGO Pokémon : ce set risque de vous ruiner

Des LEGO Pokémon pour 2026





En mars dernier, LEGO annonçait une collaboration avec The Pokémon Company, teasant un inévitable set avec Pikachu. S'il faut patienter jusqu'en 2026 pour mettre les mains sur ces nouvelles constructions, une information a leaké : nous connaissons déjà le prix de trois sets LEGO Pokémon.

Combien coûteront les LEGO Pokémon ?





D'après ces informations partagées sur Reddit, la collaboration LEGO x Pokémon comprendrait trois sets. Le premier inclurait 587 pièces et serait vendu 59,99 $, soit le même prix que la Game Boy en LEGO, mais avec davantage de briques. Le second serait affiché à 199,99 $ pour 2 050 pièces à assembler. Enfin, le troisième set comprendrait 6 838 pièces et serait vendu 649,99 $ ! Si l'information est correcte, ce serait le septième set avec le plus de pièces, entre l'AT-AT et le Faucon Millénium (UCS) de Star Wars. Même Fondcombe, la cité des Elfes du Seigneur des Anneaux, ne comprend que 6 167 pièces.

Autant dire que ce set LEGO x Pokémon intrigue. S'agira-t-il d'un énorme Pokémon (Pikachu ?) à construire, ou d'un lieu emblématique de la licence ? Le mystère est total et il faudra patienter encore un moment avant de le découvrir. D'ici là, vous pouvez précommander la Game Boy LEGO à 59,99 € à la Fnac.