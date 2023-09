Lenovo : PC portable gaming ultra cher, écran 3D, casques, sacs à dos, les autres annonces du constructeur

Ça y est, Lenovo a enfin officialisé son Legion Go, sa console portable sous Windows 11 à la fiche technique impressionnante. Un produit qui sera accompagné des Glasses et d'écouteurs, mais le constructeur a d'autres choses à présenter, avec notamment un PC portable bien cher et un écran 3D.

Sans plus attendre, voici toutes autres annonces de Lenovo :

Lenovo Legion 9i : le nouveau roi de la marque Lenovo Legion

Un nouvel ordinateur portable de jeu haut de gamme vient agrandir la gamme. Le Lenovo Legion 9i est le tout premier ordinateur portable de jeu de 16 pouces doté d'un système de refroidissement liquide intégré. Il a été conçu pour répondre aux attentes des joueurs et des créateurs les plus exigeants et vient s'ajouter aux séries Legion Pro et Legion Slim annoncées plus tôt cette année.

Le Lenovo Legion 9i embarque un processeur Intel® Core i9-13980HX de 13e génération et jusqu'à la carte graphique pour portables NVIDIA GeForce RTX 4090, ainsi que 64 Go de RAM DDR5 double canal overclockée à 5 600 MHz ou 32 Go de RAM double canal overclockée à 6 400 MHz.

Le Legion 9i est doté d'un écran Lenovo Puresight Mini-LED de 3,2K, avec un ratio 16 :10 et un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 165 Hz. Le ratio écran/corps est de 94 %. Côté stockage, il propose jusqu'à 2 To de SSD PCIe de 4e génération.

Mais la principale nouveauté du Legion 9i est le système de refroidissement liquide intégré Legion Coldfront, le premier du genre sur un ordinateur portable de jeu de 16 pouces, conçu pour libérer toute la puissance du Legion 9i et profiter pleinement de l'enveloppe thermique de 230W. Dévéloppé en collaboration avec Cooler Master, le système passe sur la VRAM du GPU. Il se déclenche quand la température du GPU atteint 84° Celsius pour le refroidir. Il est couplé au système de refroidissement à air optimisé par l'IA qui dispose de trois ventilateurs et comprend 6333 entrées d'air. Pour compenser le poids supplémentaire du système de refroidissement liquide, les ingénieurs de Lenovo ont conçu un nouveau capot innovant composé de copeaux de carbone forgé. Non seulement cela permet de gagner du poids mais le processus de fabrication fait que chaque exemplaire du Lenogo Legion 9i possède un motif unique.

Le Lenovo Legion 9i est disponible en avant première dès aujourd'hui sur le site de Lenovo.

Pour compléter sa gamme d'acessoires, Lenovo propose également deux nouveaux sacs à dos : le Lenovo Legion 16" Gaming Backpack GB700 (20 litres) et le Lenovo Legion 16" Gaming Backpack GB400 (18 litres).

ThinkVision 27 3D : un écran 3D pour les créateurs

Au sein de sa marque Think, Lenovo introduit un ouvel écran déstiné aux créateurs de contenu professionnels en le proposant une solution de visulation 3D immersive. Le nouveau moniteur 3D ThinkVision 27 est un écran de 27 pouces compatible 2D/3D, sans lunettes, offrant des effets 3D fluides et un suivi oculaire en temps réel. Le moniteur 3D projette deux images 4K indépendantes aux yeux de l'utilisateur, de sorte que chaque œil voit le sujet sous un angle légèrement différent, offrant une vision stéréo nette et une perception de la profondeur. Le moniteur 3D ThinkVision 27 est également doté de haut-parleurs intégrés et d'options de connectivité, notamment une station d'accueil USB-C et un support de caméra modulaire.

Combiné au logiciel 3D Explorer, ce nouveau moniteur ThinkVision forme un écosystème complet pour la création et la visualisation en 3D. Le logiciel dote les créateurs d'outils utiles tels qu'un lecteur 3D pour visionner des vidéos et des fichiers avec des effets 3D, un support pour les logiciels de conception et de productivité, ainsi qu'un kit de développement logiciel (SDK) pour permettre aux développeurs de créer des applications 3D. De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées avec le temps pour améliorer et étendre l'expérience.

Toujours au sein de la marque Think, Lenovo introduit également une mise à jour du Lenovo Device Manager, notamment avec des nouvelles fonctionnalités de gestion de l'énergie, ainsi qu'une série d'accessoires pour le travail hybride :