Legion 9i : Lenovo dévoile son PC portable ultime avec une configuration ultra musclée

Lenovo vient de dévoiler aujourd'hui son nouvel ordinateur portable pour gamers, le Legion 9i. Un laptop gaming conçu pour jouer, mais également pour développer des jeux, avec plusieurs configurations musclées. Sous le capot, nous retrouvons ainsi un processeur Intel Core Ultra 9 275HX et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090, pour une charge totale de 280W.

Le Lenovo Legion 9i dispose d'un écran PureSight de 18 pouces, avec une résolution allant jusqu'à la 4K à 240 Hz, avec un affichage 3D en 2K en option. Cet affichage combine le suivi oculaire et des lentilles lenticulaires pour créer une umage en trois dimensions sans avoir à enfiler des lunettes ou un casque. L'application Lenovo 3D Studios prend en charge « de nombreux formats vidéo, d’image et de flux en continu, side-by-side ou top-bottom » et la fonctionnalité Dual Mode permet de passer en Full HD à 440 Hz. Lenovo a évidemment mis le paquet sur les technologies IA :

Avec la mise en œuvre croissante de l'IA dans les flux de travail, la barrière au développement de jeux s'est abaissée. L'IA permet notamment de réduire les délais de développement. Le Lenovo Legion 9i (18’’, 10e génération) est doté de matériel et de logiciels alimentés par l'IA pour accélérer le développement, qu'il s'agisse d'un développeur d'un studio AAA ou d'un amateur passionné souhaitant donner vie à son rêve. L'ordinateur portable est équipé de la puce Lenovo AI Core et du Lenovo AI Engine+, qui fonctionnent en tandem pour ajuster dynamiquement les paramètres en fonction du scénario de l'utilisateur et optimiser les performances. Le Lenovo Legion Space exploite également l'IA pour synchroniser les effets RVB du Legion 9i avec le son du jeu et ce qui est affiché, ce qui renforce l'immersion en ajoutant une expérience visuelle au nouveau système sonore à six haut-parleurs. Les fonctions Game Coach, Game Clip Master et Game Companion du logiciel, alimentées par l'IA, permettent aux joueurs d'améliorer leurs compétences de jeu, de créer rapidement et facilement du contenu partageable pour les réseaux sociaux, et d'accompagner les joueurs dans le jeu en les aidant et en les encourageant.

Le Lenovo Legion 9i propose quatre emplacements pour la mémoire vive, avec jusqu'à 192 Go de RAM DDR5 double canal, et autant d'emplacements pour les disques SSD, dont un port PCIe Gen 5, avec jusqu'à 8 To de stockage. Le constructeur a évidemment soigné le refroidissement, mais aussi le châssis de son ordinateur portable :

Le système Lenovo Legion Coldfront : Vapor assure le refroidissement, comprenant une chambre à vapeur, une hyperchambre et un système de quadruple ventilateur avec des ventilateurs dédiés à la fois à la carte Wi-Fi, au SSD et à la RAM, ce qui permet de limiter la chaleur même en cas de charges intensives et le bruit inférieur à 48dB à 280W en mode Performance. Le couvercle de chaque Lenovo Legion 9i est unique. Composé de huit couches de fibre de carbone de qualité aéronautique, le couvercle de l'ordinateur portable Forged Carbon est plus léger et plus résistant que l'aluminium et, grâce au procédé artisanal de fabrication, chaque couvercle est une pièce unique. Les ports HDMI et DC in sont situés à l'arrière de l'ordinateur et de nombreux ports sont disposés sur les deux côtés, y compris une paire de ports Thunderbolt 5 sur le côté gauche pour les périphériques à grande vitesse, le stockage et les écrans.

Le Lenovo Legion 9i est livré avec trois mois d'abonnement au PC Game Pass, il est également éligible au service de compensation carbone du constructeur. Enfin, pour transporter la bête, Lenovo propose un sac Armored Backpack II, qui « allie durabilité, commodité et style », avec une coque frontale moulée en EVA et une protection à double couche. Des poches pour ranger souris, clavier et casque sont présentes. Un sac déjà disponible contre 89,99 €.

Le Lenovo Legion 9i sera disponible à partir de juin 2025, il faudra compter au moins 4 499 € pour s'offrir cet ordinateur portable pour gamers. Vous pouvez retrouver les autres PC Legion de Lenovo sur Amazon, Cdiscount et Fnac.