Les indés français de l'Avent 2020 #2 : Flipon

Flipon est un jeu développé par Damien Mayance et Pixelnest Studio. Le titre est sorti le 8 octobre sur Steam et sur Nintendo Switch via l'eShop et prend la forme d'un puzzle game des plus colorés.

Le titre propose plusieurs modes de jeu :

Une campagne avec 75 niveaux et des batailles contre des boss ;

Score Attack, dans lequel le but est de faire le plus haut score possible ;

Challenge, pour faire un niveau créé aléatoirement ;

Versus, pour affronter l'IA ou un ami ;

Le principe : nous nous retrouvons face à une grille de flipoblocks. Nous devons en aligner 3 de la même couleur afin de les faire disparaître. La particularité ? Nous ne pouvons les déplaces qu'horizontalement (un alignement vertical suffit à les faire disparaître). Selon les niveaux, différents objectifs se présentent : réaliser un nombre de combos donné, survivre un certain temps, faire disparaître tous les blocs, etc.

Selon le type de partie, la grille pourrait partir vers le haut, révélant de nouveaux blocs, mais se rapprochant du bord de l'écran. Si jamais un bloc atteint le sommet, c'est perdu. Attention, des blocs « déchet » viendront perturber la progression. Enfin, dans les affrontements contre un boss ou contre un autre joueur, des pouvoirs spéciaux peuvent être sélectionnés.

Flipon est disponible sur Steam (3,99 €) et sur le Nintendo eShop (5,99 €). Vous pouvez vous procurer une carte cadeau du Nintendo eShop sur Amazon.

