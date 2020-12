Les indés français de l'Avent 2020 #8 : ScourgeBringer

ScourgeBringer est un jeu développé par Flying Oak Games, basé à Metz, ainsi que E-Studio pour la partie sonore. Après une sortie en accès anticipé en début d'année, le titre est disponible depuis le 21 octobre sur plusieurs stores PC, mais aussi sur consoles. Le jeu arbore une esthétique très old-school qui ne déplaira pas aux fans de retrogaming.

Dans ScourgeBringer, nous prenons le contrôle de Kyhra, une redoutable guerrière. Notre mission ? Protéger le monde contre l'Apporteur, un monolithe noir qui menace le monde. Comment nous y prendre ? En combattant des monstres. Des tas de monstres. Nous avançons salle après salle, et dans chacune d'entre elles, un combat nous attend. Le jeu est très clairement orienté action : l'attaque est reine.

Au fur et à mesure de l'aventure, nous serons amenés à combattre des boss qui, si nous parvenons à les défaire, débloqueront des items pouvant être utilisés pour gagner des compétences. Comme tout bon Roguelite qui se respecte, ScourgeBringer nous fera recommencer encore et encore jusqu'à maîtriser son gameplay, connaître chaque ennemi, et parvenir jusqu'aux niveaux les plus difficiles.

ScourgeBringer est disponible au prix de 16,99 € sur Xbox One, Nintendo Switch et sur différents stores PC : Steam, GOG et Epic Games Store. Il est également inclus dans le Xbox Game Pass (console, cloud ou PC).

