Les Sims 4 : faites place aux Kits, un nouveau format d’extension

Envie d’une mini-collection sur un thème bien précis sans trop débourser d’argent ? Les Kits des Sims 4 nous permettront d’ajouter du contenu au jeu en choisissant un thème en particulier pour une somme modique. Vous allez nous dire : « Oui, mais Kits et Kits d’objet... c’est un peu la même chose, non ? ». Eh bien, pas tout à fait. Bien que leur nom soit assez similaire en français (les joies de la localisation...), ce n’est pas du tout le cas en anglais. En effet, nos Kits d'objets sont appelés « Stuff Packs » outre-Manche et outre-Atlantique, soit « Packs d’objets » si nous traduisons littéralement. Les Kits sont quant à eux... des « Kits » en anglais. Un éventuel changement de nom à prévoir niveau « Kits d’objets » pour le marché français, peut-être ? Le contenu de chacun des Kits semble se concentrer sur un aspect particulier du jeu (CUS, mode Construction ou gameplay).

Kit Look Rétro



Les années 90 semblent être à l’honneur dans ce Kit. Baskets montantes aux motifs graphiques, bobs kitchs et sportswear aux coloris vifs, nous avons de quoi remonter le temps et donner un look sportif à nos Sims. Cela ne fait pas de mal, car les vêtements de sport avaient tendance à manquer cruellement dans le jeu.

Kit Cuisine Rustique



Ce Kit nous propose de quoi réaliser une cuisine au charme authentique, clairement vintage. Nous aurons la possibilité d’utiliser des meubles aux couleurs pastel, des rideaux à carreaux et des éviers muraux. Les coloris et designs semblent être bien travaillés, à voir si le rendu est le même dans le jeu.

Kit Nettoyage de printemps



Le Kit qui tombe à pic, alors que le printemps arrive dans quelques jours. Celui-ci est plutôt axé sur le gameplay et introduit un nouveau système de poussière et de saleté, à éliminer à l’aide d’aspirateurs. Le côté décalé de la saga a encore frappé avec l’apparition de « peluches de poussière » (bon, en français, nous parlons plutôt de moutons généralement). Nouvelles récompenses et aspirations à la clé !

Pour vraiment faire la différence entre un Kit d’objet et un Kit, nous devons fatalement comparer leurs prix. Ce nouveau type de Kit sera disponible au prix de $4,99 (prix en euroe non précisé au moment de la publication, ndlr), soit environ moitié moins qu’un Kit d’objets (9,99 €). Les Kits d’objets proposent généralement à la fois des éléments du CUS, du mode Construction et du gameplay (surtout récemment). Les Kits ne proposeront visiblement qu’un seul de ces trois aspects... pour la moitié et non le tiers du prix. Toutefois, il nous faudra attendre de voir la quantité réelle d’éléments disponibles dans les Kits pour nous faire une véritable opinion.

