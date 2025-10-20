Les Sims : la fin d'un gros jeu annoncée, voici ce qu'il faut savoir

Les Sims ont fêté leurs 25 ans en début d'année. La franchise d'EA Games et Maxis va se poursuivre avec le fameux Projet René, qui remplace un Sims 5. Mais la licence vit également grâce à ses anciens titres, Les Sims 4 continue d'accueillir du contenu additionnel, mais les fans vont devoir dire adieu à un autre opus.

La fin des Sims sur mobiles





EA Games annonce la fin des Sims Mobile. Lancé en 2017 en soft launch puis l'année suivante dans le monde entier, Les Sims Mobile aura eu droit à plus de 50 mises à jour en sept ans. Mais les développeurs annoncent que le jeu ne sera plus disponible à partir du 20 janvier 2026. Une ultime mise à jour est lancée et plusieurs évènements vont être organisés dans Les Sims Mobile jusqu'à la fermeture des serveurs en début d'année prochaine. EA détaille tout cela sur son site officiel, en anglais.

Les dates à retenir





Dès aujourd'hui, il n'est plus possible d'acheter des packs ou de dépenser de l'argent réel. Si vous avez encore des SimCash, des Simoleons ou des Tickets, vous pourrez les utiliser jusqu'au 20 janvier 2026. La mise à jour débloque l'énergie illimitée pour terminer vos projets pendant les prochains mois. À partir de demain, le 21 octobre 2025, Les Sims Mobile ne sera plus téléchargeable sur l'App Store et le Google Play Store. Cela ne concerne que les nouveaux joueurs : si vous aviez déjà téléchargé le jeu auparavant, vous pourrez le retélécharger. Le 6 janvier prochain, les joueurs pourront accéder aux modes All Build et Create A Sim sans limite d'objets ou de niveau, une ultime ligne droite avant la fin du jeu. Puis les serveurs seront coupés le 20 janvier 2026.

Pour rappel, Electronic Arts avait déjà fermé les serveurs des Simpsons: Springfield (The Simpsons: Tapped Out) en tout début d'année 2025, au grand dam des fans. Vous pouvez retrouver des cartes cadeaux EA à la Fnac.