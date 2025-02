Liquid Swords : déjà un gros coup dur pour le studio du fondateur d'Avalanche Studios

En fin d'année 2020, Christofer Sundberg annonçait l'ouverture de Liquid Swords, un nouveau studio de développement de jeux vidéo. Le Suédois avait déjà créé Avalanche Studios, connu pour les Just Cause, theHunter, Mad Max, RAGE 2 ou encore Generation Zero et Second Extinction, mais depuis toutes ces années, Liquid Swords n'a pas sorti le moindre jeu. Et il annonce cette semaine une mauvaise nouvelle.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Liquid Swords annonce « son intention de réduire ses effectifs dans le cadre d'un effort visant à réduire ses opérations et à s'adapter aux conditions commerciales actuelles ». En clair, le studio fondé par Christofer Sundberg va licencier avant même d'avoir publié son premier jeu, encore inconnu. Comme le rappelle Game Developer, Liquid Swords affirmait vouloir recruter 100 employés d'ici fin 2024, rien ne dit si l'objectif a été atteint, ni combien de personnes vont être mises à la porte après cette annonce de licenciements. Le studio a le soutien du géant chinois NetEase (tout comme Worlds Untold, qui est lui aussi en galère), les ambitions étaient grandes, sans doute trop. Christofer Sundberg explique vouloir se focaliser sur des jeux créés par une plus petite équipe :

J'ai promis à nos employés et à nos actionnaires de réussir et de construire un studio qui redéfinit le développement de jeux avec une petite équipe d'experts et un modèle de travail durable. Bien que nous ayons accompli une grande partie de cela, les conditions changeantes du marché nous ont empêchés de réussir dans les délais impartis. En conséquence, nous devons nous séparer de personnes talentueuses qui ont joué un rôle déterminant dans notre parcours. C'est incroyablement difficile, mais nous restons fidèles à notre vision et continuerons à travailler sur notre propriété intellectuelle et notre premier jeu avec une équipe dédiée.

Liquid Swords compte dans son équipe des développeurs ayant travaillé sur les franchises Just Cause, Battlefield, GTA, Minecraft et Payday, il faudra encore patienter avant de découvrir son premier jeu. D'ici là, vous pouvez retrouver Just Cause 4 à partir de 15,10 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.