Maneater : l'Action-RPG avec un requin bientôt de retour dans une Apex Edition

En 2020, Tripwire Interactive sortait Maneater, un jeu de rôle et surtout d'action avec un requin croquant tout ce qui passe sur son passage. Le titre était alors disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis sur Nintendo Switch, mais il a eu droit à une mise à jour en novembre dernier pour améliorer les graphismes sur PS5 et Xbox Series X|S.

Et pourtant, c'est bien uniquement sur PS4 et Xbox One que Maneater reviendra, dans une Apex Edition. Tripwire Interactive et l'éditeur Deep Silver viennent d'annoncer cette nouvelle version qui inclura le jeu de base, ainsi que son DLC Truth Quest, qui demande pour rappel d'enquêter sur un mystérieux complexe militaire. Ces nouvelles boîtes seront donc aux couleurs des anciennes consoles de Sony et Microsoft, mais bien évidemment, vous pourrez insérer le disque dans votre PS5 ou Xbox Series X pour profiter de la mise à jour gratuite avec le ray-tracing.

La date de sortie de Maneater Apex Edition est déjà fixée au 30 septembre 2022 sur PlayStation et Xbox One, vous pouvez le précommander contre 29,99 € sur Amazon.