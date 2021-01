Maneater : des DLC confirmés pour le jeu avec un requin tueur

Maneater a débarqué en mai dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S en même temps que ces nouvelles consoles avec des fonctionnalités techniques inédites, qui devraient prochainement arriver sur ordinateurs. Une version Switch est également dans les tuyaux chez Tripwire Interactive, mais le studio pense déjà aux contenus additionnels.

Dans une session AMA (Ask Me Anything) organisée ce week-end sur Reddit, le directeur artistique Sean McBride a en effet confirmé que Maneater aura droit à ses DLC, sans pour autant en préciser leur nature, ni quand ils arriveront. Mais les développeurs planchent depuis un moment sur le sujet, et nous devrions avoir des informations plus précises « prochainement ».

Pour rappel, Maneater est actuellement offert aux abonnés PlayStation Plus, uniquement sur PS5, vous pouvez vous abonner à 59,99 € par an.