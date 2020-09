Maneater : la version Switch repoussée à l'année prochaine

La semaine dernière, Tripwire Interactive et Blindside Interactive annonçaient la venue le mois prochain de Maneater sur les consoles next-gen de Sony et Microsoft, à savoir les PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Mais de nombreux joueurs attendent surtout de mettre les mains sur la version Switch, qui devait sortir en fin d'année également.

Malheureusement, il faudra patienter davantage, car Tripwire Interactive vient d'annoncer le report de Maneater sur Nintendo Switch au premier trimestre 2021. Le studio explique que les développeurs ont besoin de plus de temps pour peaufiner cette version pour la rendre toujours aussi fun à jouer sur la console nipponne, que ce soit via le dock ou en mode Portable. Bref, vous connaissez la chanson.

Maneater est pour l'instant uniquement disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le jeu est vendu 28,79 € en Day One Edition sur Amazon.fr, et ces versions current-gen fonctionneront gratuitement sur la next-gen.