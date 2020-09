Maneater viendra croquer ses victimes sur PS5 et Xbox Series X et S

Maneater est sorti le 22 mai dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il compte d'ailleurs plus d'un million d'exemplaires vendus, mais alors que de nombreux joueurs attendent de découvrir le jeu d'action sur Nintendo Switch, Tripwire Interactive, Deep Silver et Blindside Interactive viennent d'annoncer aujourd'hui des versions PlayStation 5, Xbox Series X et S.

Bien évidemment, il ne s'agira pas d'un bête portage sur les prochaines consoles de Sony et Microsoft, Maneater profitera ainsi du ray tracing, d'une résolution native en 4K HDR, d'un framerate à 60 images par seconde et de nouveaux effets d'éclairage. Sur PS5 plus particulièrement, les joueurs retrouveront des fonctionnalités propres aux retours haptiques de la manette DualSense. Les nouveautés techniques arriveront également sur PC l'année prochaine via une mise à jour gratuite.

Sur consoles, il ne faudra pas attendre aussi longtemps, Maneater sortira en même temps que les PlayStation 5 et Xbox Series X et S, donc à partir du 12 novembre sur la console de Sony et du 10 novembre pour celles de Microsoft. Si vous avez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, vous pourrez y jouer sur next-gen gratuitement.

