Maneater : des ventes monstrueuses pour le jeu avec un requin tueur

En mai 2020, Tripwire Interactive lançait Maneater, un jeu de rôle et d'action présenté comme un « ShARkPG », ou « RequinPG ». Un titre qui comptait cinq millions de joueurs l'année suivante, il a été porté sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, mais cette semaine, le studio dévoile un énorme chiffre de ventes.

Tripwire Interactive a publié un communiqué pour annoncer la nomination de Matthew LoPilato en tant que nouveau président du studio, son prédécesseur Alan Wilson passe désormais vice-président. Cofondateur du studio, Alan Wilson avait obtenu le poste de CEO de Tripwire Interactive après la mise à pied de John Gibson en 2021 suite à des propos anti-avortement sur Twitter.

Mais, en bas de la publication, Tripwire Interactive fait le point sur ses précédents succès, annonçant que les franchises Killing Floor et Rising Storm se sont écoulés à plus de 30 millions d'exemplaires, un très joli succès sur le long terme. Mais le ShARkPG impressionne lui aussi, Maneater s'est vendu à plus de 14 millions de copies sur toutes les plateformes, depuis sa sortie en 2020.

Le jeu de rôle et d'action a fait le bonheur de très nombreux joueurs, malgré des notes seulement très correctes. En plus des 14 millions de jeux vendus, il faut compter les joueurs qui l'ont découvert via le PlayStation Plus ou le Xbox Game Pass. Si vous ne connaissez pas Maneater, il est disponible à partir de 29,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.