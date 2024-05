Manor Lords : les ventes explosent, c'est fou !

Le succès commercial de Manor Lords ne faisait aucun doute. Le jeu de stratégie médiéval et de construction de villes était en tête des jeux les plus souhaités sur Steam plusieurs semaines avant son lancement en Early Access, mais le titre a visiblement dépassé les espérances de Slavic Magic et Hooded Horse.

En deux jours, le titre comptait déjà plus d'un million d'exemplaires vendus sur PC, mais de plus en plus de joueurs ont été attirés vers ce titre. Désormais, les studios annoncent que Manor Lords cumule plus de deux millions de copies vendues, c'est impressionnant pour un titre en accès anticipé. Rappelons également que Manor Lords est disponible dans le PC Game Pass, les joueurs sont donc bien plus nombreux à l'avoir essayé.

L'aventure ne fait que commencer pour Slavic Magic et Hooded Horse, Manor Lords va évidemment avoir droit à des mises à jour pour améliorer l'expérience de jeu et rajouter du contenu, jusqu'à sortir de l'Early Access, à une date encore inconnue. En tout cas, même en accès anticipé, le titre impressionne tant il est stable. Si le jeu vous tente, Manor Lords est disponible contre 39,99 € sur Gamesplanet.