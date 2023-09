Mario Ambassador : même Charles Martinet ne sait pas ce que c'est

Le mois prochain sortira Super Mario Bros. Wonder, mais pour la première fois, Charles Martinet ne prêtera pas sa voix au plombier moustachu. Nintendo a annoncé il y a quelques jours que le comédien ne doublerait plus Mario ou les autres personnages du Royaume Champignon à l'avenir, mais qu'il sera désormais « Mario Ambassador ».

Un joli titre qui ne veut pas dire grand chose, tous les fans se demandent ce que va faire Charles Martinet désormais... et lui aussi. Nintendo Everything a croisé le comédien à la Galaxycon Austin 2023, et ce dernier a avoué n'avoir aucune idée de sa future mission avec Nintendo :

Je suis maintenant Mario Ambassador. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je ne suis pas à la retraite pour ainsi dire, mais je suis ambassadeur. À mesure que nous avançons vers l’avenir, nous apprendrons tous exactement de quoi il s’agit.

De son côté, le PDG de Nintendo of America Doug Bowser est lui aussi revenu sur cette affaire chez IGN :

Eh bien, Charles est évidemment un comédien de doublage chez nous depuis un certain temps, et alors que nous cherchions des moyens de garder Charles impliqué dans les affaires de Nintendo, nous avons pensé que c'était une transition très agréable pour lui. Et Charles en est très excité. Je laisserai Charles en parler lui-même s'il le souhaite, mais nous sommes impatients de le voir continuer à représenter Nintendo et surtout le Royaume Champignon à mesure que nous avançons. Je pense que les gens l'ont reconnu lorsqu'ils verront Super Mario Bros. Wonder, ils entendront une voix différente, nous laisserons cela se faire, cela sera dans le générique et les gens apprendront qui est la nouvelle personne à un moment donné, mais nous ne prévoyons pas de faire d'annonce avant cela.

Nintendo a donc voulu mettre de côté Charles Martinet pour doubler ses personnages, lui qui prête sa voix à Mario depuis l'opus Nintendo 64, sans pour autant le mettre totalement à la porte. Il faut dire que le nouveau comédien doublant Mario est encore inconnu, tandis que Charles Martinet est une légende du monde du jeu vidéo, qui sera appelé à l'avenir pour participer à des évènements promotionnels avec Nintendo.

