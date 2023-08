Nintendo : Charles Martinet et Mario, c'est terminé !

Depuis 1996 et Super Mario 64, Charles Martinet est LA voix du plombier moustachu de Nintendo, collaborant avec le studio japonais pour chacune des apparitions de Mario, mais également de Luigi, Wario et Waluigi. Un comédien de doublage aimé de tous les joueurs, passionné par l'univers de Nintendo, qui va malheureusement céder sa place.

Nintendo vient de publier un communiqué pour annoncer que Charles Martinet ne doublera plus Mario et les autres personnages du Royaume Champignon. Le comédien va tout de même devenir Mario Ambassador et « parcourir le monde, à partager la joie de Mario et à interagir avec vous toutes et tous ». C'est une page qui se tourne pour tous les fans de l'univers Nintendo, le constructeur partagera prochainement une vidéo avec Shigeru Miyamoto et Charles Martinet en guise d'ultime adieu.

Pour rappel, Charles Martinet n'avait pas doublé Mario dans le long-métrage d'animation Super Mario Bros. Le Film, c'est l'acteur Chris Pratt qui incarnait le plombier, pour un résultat très critiqué par les fans anglophones. Nous retrouverons quand même Charles Martinet dans Super Mario Bros. Wonder, attendu le 20 octobre prochain et disponible en précommande à 49,99 € sur Amazon.