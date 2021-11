Mario Kart Live: Home Circuit, une Coupe Luigi, des éléments à débloquer et un mode Écran Séparé ajouté par la mise à jour 2.0.0

Non, Nintendo et Velan Studios n'en ont pas fini avec Mario Kart Live: Home Circuit. Le jeu de course en réalité augmentée avait déjà eu droit à du contenu supplémentaire via un patch 1.1.0 en juillet dernier, avec une Coupe Mario ainsi qu'un kart et un klaxon Yoshi à débloquer. Une mise à jour 2.0.0 vient d'être déployée, et elle apporte encore une fois des nouveautés gratuites pour tous.

Elle apporte cette fois une Coupe Luigi permettant de déverrouiller un Ectoblast GL-U et un klaxon liés au personnage, un mode Course en relais et même un mode Écran Partagé pour le multijoueur ! Il était auparavant seulement possible de jouer en local avec chacun son kart affiché sur son écran, et s'il reste obligatoire d'acheter un autre kart et donc une autre copie du titre pour jouer à 2, vous aurez désormais la possibilité d'afficher la partie sur un même écran. Le changelog complet est lisible ci-dessous.

Ver. 2.0.0 (lancée le 17 novembre 2021) Fonctionnalités additionnelles Coupe Luigi a été ajouté à Grand Prix. Remplir certaines conditions dans Coupe Luigi permet d’obtenir deux nouveaux Environnements et trois nouveaux types de portiques à utiliser dans Création de circuits.

L’ Ectoblast GL-U et le Klaxon effrayant ont été ajoutés à la Personnalisation du kart dans le jeu. Remplir certaines conditions dans Coupe Luigi permet de les obtenir.

Course en relais a été ajouté au mode multijoueur.

Autant de manettes que de joueurs est requis pour jouer à Course en relais.

Écran partagé a été ajouté au mode multijoueur. Connecter deux karts à une console Nintendo Switch permet de jouer ensemble au même moment. Le flux vidéo des karts sera divisé sur l’écran, permettant d’avoir deux flux affichés sur un seul écran.

Jouer à Écran partagé requiert deux karts, et deux manettes. Corrections générales Des modifications ont été apportées pour améliorer l’expérience de jeu.

Les versions Mario et Luigi de Mario Kart Live: Home Circuit sont disponibles à partir de 89,99 € sur Amazon.fr.