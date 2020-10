Mario Kart Live: Home Circuit, l'épisode en Réalité Augmenté pleinement détaillé dans sa bande-annonce de lancement

Les célébrations du 35e anniversaire de Super Mario se poursuivent, et après la sortie de la compilation Super Mario 3D All-Stars et de l'étonnant Battle Royale Super Mario Bros. 35, c'est le lancement du jeu en Réalité Augmentée Mario Kart Live: Home Circuit qui est désormais au premier plan. Nintendo a donc mis en ligne une longue vidéo nous montrant tout ce qu'il faut savoir à son sujet, servant également de bande-annonce de lancement.

Si vous n'avez pas suivi son annonce, ce nouvel épisode est assez particulier, puisqu'il nécessitera pas mal de place à votre domicile pour être fonctionnel. En effet, c'est au joueur de créer son circuit dans son environnement pour y faire se mouvoir les karts bien réels de Mario et Luigi, disposant d'une caméra. Pour le reste, c'est du classique Switch ou manette en mains, avec la nécessité de traverser les différentes arches, elles aussi bien physiques. Si vous attendiez un Mario Kart Maker, c'est réellement ce qui s'en rapproche le plus actuellement.

Comme dans les autres jeux de la licence, différents Grands Prix seront disponibles pour un total de 24 types de courses, avec des effets environnementaux et obstacles s'ajoutant à l'écran, ainsi que les catégories de 50cc à 200cc. Les pièces récoltées serviront de leur côté à débloquer des tenues virtuelles et karts. Un mode de jeu permettra également de personnaliser tous les paramètres de la course, tandis que les classiques Contre-la-montre et Miroir seront de la partie. Et tout ça sera jouable seul face à l'IA ou avec jusqu'à quatre autres joueurs disposant de leur kart en modèle réduit. Malheureusement, il semble qu'il n'y ait que les Koopalings et Bowser Jr. en adversaires. Et pour les collectionneurs, le logiciel ne sera qu'au format dématérialisé. Pour terminer, les développeurs de Velan Studios, à l'origine de cet épisode, ont pris la parole en vidéo.

La date de sortie de Mario Kart Live: Home Circuit est fixée au 16 octobre sur Switch. Vous pouvez précommander les packs Mario et Luigi à partir de 99,00 € sur Amazon.