Hot Wheels: Rift Rally, Velan et Mattel dévoilent une copie conforme de Mario Kart Live: Home Circuit pour PS4, PS5 et iOS

Alors que Velan Studios vient d'annoncer la fin de Knockout City, il se relève déjà avec la révélation d'un autre projet. Il s'appelle Hot Wheels: Rift Rally et il risque de faire grincer des dents chez Nintendo, car il s'agit d'une copie assez éhontée de Mario Kart Live: Home Circuit, un produit déjà développé par Velan...

Le concept est en effet sensiblement le même, avec du gameplay en réalité mixte autour d'une voiture radiocommandée appelée Chameleon. Elle peut se transformer numériquement en plus de 140 bolides de chez Hot Wheels (dont Twin Mill, Bone Shaker, Mach Speeder, Gotta Go et des véhicules originaux), possédant tous des compétences spéciales. La voiture peut être dirigée dans notre environnement réel où nous aurons placé des portes à traverser, dans le cadre d'une campagne avec des monstres et robots à détruire et un mode Stunt libre pour débloquer des Hot Wheels, avec la possibilité de jouer en coopération ou en compétition jusqu'à 4.

La date de sortie de Hot Wheels: Rift Rally est d'ores et déjà fixée au 14 mars 2023 sur PS4, PS5 et iOS, pour le moment seulement en Amérique du Nord. Les locaux auront le choix entre un pack standard à 129,99 $ avec une voiture radiocommandée Chameleon, 4 portails et un câble de rechargement, et une édition collector à 149,99 $ avec une déclinaison exclusive de la Chamelon en noir, une voiturette McLaren (juste pour la collection, pas pour le jeu), et l'apparence numérique de la McLaren Senna. Pour mémoire, Mario Kart Live: Home Circuit est vendu 79,99 € avec une voiture radiocommandée, et est seulement disponible sur Switch.