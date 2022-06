Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope : la date de sortie officialisée dans un trailer inédit et une Gold Edition en fuite du côté d'Ubisoft

Décidément, les sorties médiatiques de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope sont indissociables des fuites. C'était le site de Nintendo qui avait été à l'origine de son leak en amont de sa révélation à l'Ubisoft Forward de l'E3 2021 et, alors qu'un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase va être diffusé ce mardi après-midi, c'est cette fois la boutique en ligne de l'éditeur qui nous dévoile la date de sortie du jeu...

À moins d'une erreur, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope sortira donc le 20 octobre 2022 sur Switch, en édition standard et dans une Gold Edition dont le contenu ne surprend pas vraiment en connaissant les habitudes d'Ubisoft. Vous pouvez retrouver ci-dessous la traduction de son contenu et de nouvelles images.

L'édition Gold du jeu comprend : Le jeu de base ;

Le Season Pass qui contient les prochains packs de DLC, y compris du contenu d'histoire supplémentaire avec de nouveaux héros, quêtes et batailles ;

Comprend également le Pack Prestige Galactique, avec trois skins d'armes exclusives et extrêmement élégantes pour votre équipe, à débloquer immédiatement. Sauvez la galaxie, mais faites-le avec panache !

Nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons droit à l'officialisation. En attendant, vous pouvez toujours précommander Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope sur Amazon au prix de 59,99 €.

Mise à jour : la date a bien été officialisée lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase avec la diffusion d'une nouvelle bande-annonce. Ubisoft nous donne rendez-vous ce mercredi à 18h00 pour en découvrir plus.