Mario : cette franchise spin-off a failli revenir, mais...

Ubisoft et Nintendo main dans la main sur deux jeux très appréciés





Si Ubisoft est connu pour ses propres franchises (Prince of Persia, Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Rayman, Splinter Cell, etc.), le studio né en Bretagne a eu l'opportunité de collaborer avec Nintendo sur deux jeux très appréciés des joueurs : Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle et Sparks of Hope. Des jeux de stratégie tactique pour le grand public, qui ont séduit les fans de ces deux licences.

Un studio tiers absent au lancement de la Switch 2





Ces deux jeux développés par Ubisoft Milan auraient pu avoir une suite, mais cela semble désormais compromis. Chris Dring de The Game Business a évoqué le lancement de la Switch 2 en vidéo récemment, s'étonnant de l'absence de jeux Ubisoft pour le lancement de la console. Pour rappel, le studio avait déjà développé ZombiU sur Wii U et porté un tas de jeux, dont les populaires Just Dance. Sur Switch 1, les deux Mario + The Lapins Crétins ont rencontré un joli succès, Ubisoft Milan ne voulait pas d'arrêter en si bon chemin.

Un Mario + The Lapins Crétins 3 refusé par Nintendo





Selon les informations de Chris Dring, Ubisoft Milan aurait pitché un troisième Mario + The Lapins Crétins à Nintendo, mais le constructeur japonais aurait refusé le projet, sans que le journaliste ne sache vraiment pourquoi. Chris Dring rappelle au passage qu'Ubisoft Milan s'est un peu vidé de ses rangs ces dernières années, notamment pour fonder Day 4 Night Studios, qui développe un jeu vidéo encore inconnu. Ce qu'il reste du studio planche sur un nouveau jeu avec Rayman.

Des jeux Ubisoft qui se vendent bien sur Switch





Pourtant, Prince of Persia: The Lost Crown a cartonné sur Switch 1, c'est sur cette plateforme qu'il s'est le mieux vendu. Rémi Boutin, senior game designer, avouait même rêver de travailler sur la franchise Zelda. Visiblement, le constructeur japonais n'est plus sur la même longueur d'onde à l'heure actuelle.

Un gros jeu Ubisoft arrive bientôt sur Switch 2





Les exclusivités Switch 2 développées par Ubisoft, cela semble donc de l'histoire ancienne, mais le studio va quand même publier Star Wars Outlaws sur la nouvelle console de Nintendo à la rentrée, vous pouvez précommander le jeu en Gold Edition à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc. Un portage de Assassin's Creed Shadows pourrait également être annoncé prochainement, selon le PEGI.