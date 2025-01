Marvel Snap : le jeu de cartes disparaît aux États-Unis et voici pourquoi

En mai 2022, Second Dinner, un studio fondé par Ben Brode, un ancien membre de Blizzard, lançait Marvel Snap, un jeu de cartes à jouer et à collectionner proposant des parties rapides, de quoi faire de l'ombre à Hearthstone. Mais le jeu a disparu de l'App Store et du Google Play Store aux États-Unis ce week-end et voici pourquoi.

Si vous avez suivi l'actualité ce week-end, vous savez que TikTok a été banni des États-Unis. Une idée lancée par Donald Trump en 2020, qui évoquait une menace pour la sécurité du pays, l'application étant gérée par la firme chinoise ByteDance, proche du gouvernement (comme la plupart des grosses entreprises du pays). Le successeur de Donald Trump, Joe Biden, a mis en application ce bannissement, soutenu par les Démocrates comme les Républicains, qui a été effectif pendant quelques heures seulement, le temps pour Trump d'apparaître comme le sauveur en réautorisant TikTok. Bon, ByteDance a surtout pris les devants, car Trump ne débute son second mandat qu'aujourd'hui. Une belle manipulation de communication, TikTok est désormais de nouveau accessible sur le territoire américain.

Le rapport avec Marvel Snap ? Eh bien le jeu de cartes de Second Dinner est édité par Nuverse, un studio appartenant à ByteDance, la firme chinoise derrière TikTok. Le réseau social devrait réapparaître dans les prochaines heures, tout comme Marvel Snap, comme l'a expliqué Second Dinner sur X/Twitter. Le développeur, ironiquement basé aux États-Unis, a affirmé qu'il allait chercher des solutions pour que les joueurs ne perdent pas leurs récompenses et missions quotidiennes suite à cette interruption. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose...

Dans le reste du monde, rien à signaler, Marvel Snap est toujours disponible en free-to-play sur iOS et Android