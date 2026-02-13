MARVEL Tōkon: Fighting Souls, date de sortie, éditions, introduction de l'équipe Unbreakable X-Men et du scénario, Arc System Works régale !

Le roster de MARVEL Tōkon: Fighting Souls s'agrandit enfin





Le partenariat entre Sony Interactive Entertainment et Marvel Games a déjà conduit à la création de trois jeux Marvel's Spider-Man, donnera naissance en fin d'année à l'attendu Marvel's Wolverine et va également régaler les amateurs de baston avec MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Ce jeu de combat révélé en juin dernier, développé par Arc System Works, a déjà pu être essayé à deux reprises, toujours avec un roster réduit composé des quelques combattants dévoilés. En amont du State of Play de cette nuit, Steam a justement vendu la mèche quant au nombre de personnages qui seront jouables, entre autres. C'est donc avec excitation que nous attendions de découvrir quelques nouveaux visages, enfin façon de parler, puisqu'ils sont loin d'être de parfaits inconnus pour la majorité d'entre eux.

Bande-annonce en anglais sous-titré

De la bagarre, mais pas seulement !





Cette bande-annonce sert dans un premier temps à introduire le scénario de MARVEL Tōkon: Fighting Souls, un mode Épisode qui mélangera comics et manga en termes d'esthétiques et de présentation, faisant appel à des artistes connus. L'histoire sera originale et, comme vous pouvez le constater, prendra racine bien loin de la Terre sur Chandilar, le monde natal de l'empire Shi'ar, ravagé puis se faisant littéralement annihiler de l'espace ! Notez la présence de Deathbird et Gladiator sont les deux personnages mis KO par cet antagoniste, qui pourrait être Magus, un Adam Warlock maléfique.

Il nous est promis l'utilisation des fonctionnalités propres à la DualSense pour une expérience « tactile », de l'audio spatialisé avec la technologie Tempest 3D et un doublage intégral en dix langues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais (Brésil), espagnol (Amérique latine), japonais, coréen et mandarin.

Bande-annonce en japonais

Avec moi, mes X-Men !





Pour sauver la Terre de cette menace inconnue, plusieurs équipes vont donc se réunir, à commencer par les Unbreakable X-Men, qui ont été présentés sur le PlayStation Blog (nous avons rajouté les noms des doubleurs). Magik, Wolverine et Danger sont donc ainsi confirmés au roster, cette dernière ayant été améliorée par de la technologie Shi'ar, soit un lien évident avec l'intrigue ici proposée. Ne pas avoir uniquement des têtes d'affiche connues de tous est clairement un bon point.

Si nous en croyons la fin de la vidéo, Captain America, Spider-Man, Doctor Doom et Ghost Rider sont chacun à la tête de leur propre équipe. Les fans vont pouvoir s'en donner à cœur joie pour deviner qui en fera partie.

Le retour d'une équipe de X-Men, rassemblés pour affronter une nouvelle menace Cette fois-ci, à travers notre première bande-annonce de présentation d'équipe dans notre série d'introduction des personnages, nous avons dévoilé les Inébranlables X-Men. Comme mentionné au début de la bande-annonce, une nouvelle menace s'approche de la Terre dans l'intrigue du jeu. En réponse, les X-Men se rassemblent une fois de plus. Cependant, suite à un récent combat, plusieurs des membres principaux des X-Men ont été obligés de rester en retrait. Avec une force disponible limitée, Tornade, guidée par Charles Xavier, prend les rênes et forme une nouvelle équipe, les Inébranlables X-Men, pour faire face au danger imminent. Tornade (Mara Junot en anglais, Miyuki Sawashiro en japonais) - Leader de l'équipe. Une mutante capable de contrôler librement les forces de la nature, comme le vent et la foudre.

(Mara Junot en anglais, Miyuki Sawashiro en japonais) - Leader de l'équipe. Une mutante capable de contrôler librement les forces de la nature, comme le vent et la foudre. Magik (Jesse Vilinsky en anglais, Fairouz Ai en japonais) - Une jeune mutante aussi douée pour la magie que pour le maniement de la lame qu'elle crée elle-même : l'Épée d'âme.

(Jesse Vilinsky en anglais, Fairouz Ai en japonais) - Une jeune mutante aussi douée pour la magie que pour le maniement de la lame qu'elle crée elle-même : l'Épée d'âme. Wolverine (Steve Blum en anglais, Rikiya Koyama en japonais) - Criblé de cicatrices de combat, mais toujours inébranlable, il se bat aux côtés des jeunes X-Men avec ses griffes d'adamantium.

(Steve Blum en anglais, Rikiya Koyama en japonais) - Criblé de cicatrices de combat, mais toujours inébranlable, il se bat aux côtés des jeunes X-Men avec ses griffes d'adamantium. Danger (Judy Alice Lee en anglais, Eri Yasui en japonais) - L'IA de la Salle des dangers, autrefois utilisée par les X-Men pour s'entraîner. Elle a gagné en autonomie et a pris une forme physique. Considérés avec méfiance et persécutés pour leurs différences, les mutants subissent l'hostilité du reste de l'humanité. Malgré cela, les X-Men sont de retour, motivés par un conflit interne alors qu'ils œuvrent pour protéger les humains de la menace qui approche, même si cela signifie aider ceux qui les persécutent. Quelles décisions l'équipe prendra-t-elle ? Comment se conclura son histoire ? Nous espérons que vous avez hâte de le découvrir.

Date de sortie et éditions de MARVEL Tōkon: Fighting Souls





Pour terminer, nous apprenons donc que MARVEL Tōkon: Fighting Souls sortira le 6 août 2026 sur PS5 et PC. Les précommandes débuteront le 19 février, mais nous avons déjà tous les détails au sujet des éditions. Nous n'échapperons pas à un Season Pass proposant quatre combattants supplémentaires pour la première année, une pratique qui n'a hélas plus rien de surprenant.

Bonus de précommande Gantelet d’infinité (objet de lobby)

Bébé Groot (familier de lobby)

Surf cosmique (véhicule de lobby) Édition Standard - 69,99 € Le jeu MARVEL Tōkon: Fighting Souls en physique (PS5 uniquement) ou dématérialisé. Édition Deluxe numérique - 94,99 € Le jeu MARVEL Tōkon: Fighting Souls en dématérialisé.

Year One Characters & Stage Pass : 4 personnages et 1 stage supplémentaires.

Howard the Duck (avatar de lobby).

Cosmo (familier de lobby).

Édition Ultimate - 109,99 € Contenu de l'édition Deluxe numérique.

Costumes additionnels (disponibles jusqu'au 5 août 2027) :

Spider-Man (Advanced Suit 2.0) inspiré de Marvel's Spider-Man 2 ;



Tornade (Punk Rock) ;



Iron Man (Classique) ;



Captain America (Classique) ;



Docteur Fatalis (Souverain Suprême).

Effet couleur chromatique animée pour les 20 personnages de départ.

Du même studio, Guilty Gear: Strive est vendu dès 18,99 € chez Gamesplanet.

Lire aussi : PREVIEW MARVEL Tōkon: Fighting Souls, l'avenir des jeux de baston en équipe ?