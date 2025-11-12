MARVEL Tōkon: Fighting Souls, deux stages inédits dévoilés alors qu'une nouvelle chance de l'essayer se profile

Une deuxième occasion d'essayer MARVEL Tōkon: Fighting Souls





En juin dernier, Sony Interactive Entertainment et Arc System Works excitaient les joueurs en dévoilant MARVEL Tōkon: Fighting Souls, un jeu de combat en 4v4 avec huit personnages de comics, le tout à la sauce japonaise dans son esthétique. Bon, depuis, nous n'en avons pas découvert davantage et cela n'a pas changé ce soir. En effet, le jeu de versus fighting s'est de nouveau montré à l'occasion du State of Play Japan, une présentation dans l'ensemble assez oubliable... Les développeurs y ont annoncé une deuxième bêta fermée, faisant suite à celle ayant eu lieu début septembre pour les chanceux qui avaient été sélectionnés.

Les dates de la 2e bêta fermée





Si vous êtes intéressés, prévoyez de libérer 72 heures du samedi 6 décembre à 9h00 au lundi 8 décembre à 8h59. Mais pour cela, il faudra au préalable être retenu. Si vous avez déjà participé à la précédente, bonne nouvelle, vous l'êtes toujours et recevrez un e-mail prochainement. Dans le cas où vous aviez manifesté votre intérêt, mais sans être pris, il n'y a rien besoin de faire, si ce n'est espérer que ce soit la bonne cette fois. Et si ce n'est pas le cas, alors rendez-vous sur la page dédiée.

Le contenu de ce nouvel essai





Durant les deux premières journées, il sera possible d'effectuer des combats en solo contre l'IA et prendre part à des matchs en ligne, sans parler des tutos pour s'entraîner. Pour la dernière journée, seuls ces derniers seront disponibles, sans doute pour tester au mieux les serveurs.

En termes de nouveautés, il sera cette fois possible d'incarner Spider-Man et le Ghost Rider de Robbie Reyes. D'ailleurs, les développeurs ont déclaré que son choix plutôt que celui de Johnny Blaze est lié au scénario du jeu. Bref, tout le roster déjà introduit pourra être utilisé. Deux stages inédits ont aussi été dévoilés et pourront être utilisés, à savoir Savage Land (incluant Cavern of the Banished, Primeval Jungle, Pangean Steppes, Ka-Zar's Tree House et Brachiosaurus Forest) et le fameux X-Mansion bien plus connu du grand public. Pour ce dernier, plusieurs X-Men apparaîtront dans les décors, dont le Fauve (Beast), Colossus, Angel, le Professeur Xavier dans son fauteuil flottant, Iceberg, Gambit, Malicia (Rogue), Diablo (Nightcrawler) et Psylocke. Nous voyons même des Sentinelles en arrière-plan, ainsi que le X-Jet.

Et bien évidemment, des améliorations ont été apportées depuis la dernière fois, que ce soit du côté des performances, de l'équilibrage, des visuels et plus généralement tout ce qui concerne l'expérience utilisateur.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls est toujours attendu en 2026 sur PS5 et PC via Steam et l'Epic Games Store, sans plus de précision.

