Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, quatre costumes bonus pour les Marvel Knights avec le dernier patch

C'est aujourd'hui que sort le deuxième DLC de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, pouvant exclusivement être obtenu par le biais du Pass d'Extension à 19,99 €. X-Men: Rise of the Phoenix ajoute Phénix, Gambit, Iceman et Cable, mais également la Salle des Dangers, un mode de jeu compétitif où des équipes de quatre héros s'affronte pour battre plus d'adversaires et relever plus de défis que leur concurrent.



Capcom en profite pour déployer une mise à jour ajoutant pas moins de douze costumes alternatifs pour le roster de base. Le patch introduit ainsi Cyclope en mode Astonishing X-Men, Colosse de Age of Apocalypse, Psylocke et Diablo de House of M, Storm façon punk rock, Magneto à la Marvel Now!, Old Man Logan, Scarlett Witch en tenue classique, la transformation Visage de Docteur Strange, Ghost Rider de Secret Wars, Elsa Bloodstone à l'époque de Battleworld et Kid Loki.

Petite surprise du jour, les détenteurs du Pass d'Extension auront droit à un bonus avec quatre accoutrements inédits pour les personnages de Marvel Knights: Curse of the Vampire. Blade pourra arborer son apparence classique, Moon Knight son armure la plus moderne, Punisher revenir à l'ère de l'arc Age of Apocalypse et Morbius revêtir sa tenue emblématique du groupe Midnight Sons. Le dernier rendez-vous que nous avons avec Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order sera au printemps prochain, pour un DLC Les 4 Fantastiques avec forcément des combattants exclusifs, peut-être un mode original, et probablement une mise à jour avec des costumes inédits.