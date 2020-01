Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, titre et premier personnage pour le DLC Les Quatre Fantastiques

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order avait joué franc jeu avant même sa sortie : il aura droit à un total de trois DLC via son Pass d'Extension à 19,99 €.

Marvel Knights: Curse of the Vampire et X-Men: Rise of the Phoenix ont déjà fait leurs preuves, alors nous attendons désormais des nouvelles de l'aventure autour des 4 Fantastiques. C'est Nintendo qui nous en a données via Twitter, avec un message court, mais riche en informations.

Ainsi, le Pack de DLC 3 s'appellera Fantastic Four: Shadow of Doom, et comme le montre le premier visuel officiel, il fera la part belle à celui qui se fait appeler Docteur Fatalis en bon français. Il n'est pas encore dit s'il sera jouable via cette extension, le plus logique voulant tout de même que l'Homme-Élastique, la Femme Invisible, la Chose et la Torche Humaine intègrent le roster face à un Victor Von Fatalis en tant que bonus, mais rien n'est impossible.

Dernier détail, et non des moindres : l'extension de l'exclusivité Switch débarquera au cours du printemps 2020. Si elle suit la lignée des précédentes, elle devrait aussi être livrée avec un mode inédit, ainsi que des costumes gratuits ajoutés eux par une simple mise à jour.