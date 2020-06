Mass Effect 3 : des problèmes de performances sur Steam, à cause d'Origin ?

Sur PC, Electronic Arts a sa propre plateforme depuis des années, Origin. Mais même avec l'arrivée de l'Epic Games Store, Steam reste encore et toujours incontournable, l'éditeur a donc décidé tout récemment de rajouter ses titres sur la plateforme de Valve. Malheureusement pour les joueurs, il y a quelques soucis techniques.

Sur les forums d'EA Games, plusieurs joueurs se sont en effet plaints de problèmes de performances dans Mass Effect 3, un titre qui date pourtant de 2012 et qui ne demande qu'un Intel Core 2 Duo, une GeForce 9800 GT et 4 Go de RAM. Afin de corriger le souci, un joueur a donc désactivé l'overlay Origin, celui de Steam, changé entre les modes Plein écran et Fenêtré sans bordures, désactivé la VSync et l'Antialiasing, mais rien n'y fait. Mais en fait, le souci vient bien d'Origin, car même en désactivant dans les options l'overlay, il est toujours bien actif et peut être affiché en appuyant sur Maj+F1. Un outil de superposition en jeu qui pose problème avec les configurations récentes...

De son côté, le service support d'EA Games affirme que le problème vient de Steam, car le jeu n'a aucun problème sur Origin, l'éditeur ne semble donc pas vraiment plancher sur un patch à l'heure actuelle.