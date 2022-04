Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 15) : Kirby avale encore tout sur son passage

Pour bien débuter la semaine, le S.E.L.L. partage le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, et c'est une exclusivité Nintendo Switch qui reprend la tête. Kirby et le monde oublié se réinvite sur la première marche du podium, suivi par l'incontournable Mario Kart 8 Deluxe.

Légendes Pokémon : Arceus refait une apparition à la troisième place, puis nous retrouvons LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sur Switch à la quatrième place. Enfin, FIFA 22 est de retour dans le Top 5, à la dernière position dans sa version PlayStation 4.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 11 au 16 avril 2022 :