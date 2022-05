Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 18) : Nintendo fait encore suer les joueurs

Pour bien débuter la semaine, le S.E.L.L. dévoile encore une fois le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, et pour ne pas changer, ce sont encore les titres sur Switch qui sont les rois, avec pour la deuxième semaine consécutive la présence de Nintendo Switch Sports tout en haut du podium.

Il est suivi par Kirby et le monde oublié et Mario Kart 8 Deluxe, tandis que Légendes Pokémon : Arceus est à la quatrième place du classement. Enfin, la Vengeance Edition de Sifu, sur PS5, débarque à la cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 2 au 7 mai 2022 :