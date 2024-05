Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 19) : le meilleur RPG indé de 2023 débarque dans le Top 5

Comme toutes les semaines, le S.E.L.L. partage le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, en version physique. Un Top 5 avec quelques changements mineurs par rapport à la semaine précédente, un gros jeu de sport est éjecté du classement tandis qu'un jeu de rôle indé s'invite à la fête.

Alors qu'il occupait la première place la semaine dernière, TopSpin 2K25 est déjà en dehors du classement, c'est Princess Peach: Showtime! qui retrouve la plus haute marche du podium, suivi de Mario Kart 8 Deluxe et Stellar Blade. En quatrième position, nous retrouvons Super Mario Bros. Wonder, tandis que Sea of Stars s'invite en cinquième et dernière position. L'excellent RPG indépendant a en effet eu droit à sa version physique.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 6 au 10 :