Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 20) : un vieux jeu Switch en tête du Top 5

La semaine commence comme toujours avec le classement des jeux vidéo les plus vendus en France en version physique, un Top 5 partagé par le S.E.L.L.. Stellar Blade est éjecté du classement, laissant place à trois exclusivités Nintendo Switch et à un jeu de football toujours aussi populaire.

L'inévitable Mario Kart 8 Deluxe se retrouve en tête des ventes, accompagné par Super Mario Bros. Wonder et Princess Peach: Showtime! sur le podium. EA Sports FC 24 fait un retour fracassant dans le classement, occupant les quatrième et cinquième places dans ses versions PS5 et Switch.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 13 au 17 mai 2024 :