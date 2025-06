Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 21) : le retour de l'Expédition 33

Comme tous les lundis, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, en versions physiques. Un Top 5 marqué par la domination de deux jeux bien différents, mais des titres plus anciens font aussi leur retour.

Clair Obscur: Expedition 33 remonte sur la plus haute marche du podium, DOOM: The Dark Ages est en seconde position et EA SPORTS FC 25 se retrouve à la troisième place. Minecraft: Nintendo Switch Edition est quant à lui en quatrième position, tandis que Mario Kart 8 Deluxe est encore et toujours dans le coin, en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 19 au 24 mai 2025 :