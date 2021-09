Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 34) : Mario à fond dans son kart

C'est lundi, la semaine redémarre avec un nouveau classement hebdomadaire du S.E.L.L.. Le syndicat des éditeurs partage le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en version physique en France, un classement qui ne change pas beaucoup par rapport à la semaine dernière, avec les mêmes titres, mais dans un ordre différent.

Mario Kart 8 Deluxe se hisse en tête des ventes, il est suivi par Animal Crossing: New Horizons et The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur le podium. Ghost of Tsushima - Director's Cut, dans sa version PS5, et Super Mario 3D World + Bowser's Fury, clôturent ce podium.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 23 au 28 août 2021 :