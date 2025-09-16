Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 36) : du basket et de l'horreur

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 36) : du basket et de l'horreurpar Amaury M.
En attendant le football, c'est le basketball qui fait sensation avec la sortie du nouveau NBA de 2K.
Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 36
Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Encore une fois, plusieurs nouveautés s'invite dans le classement, à savoir un jeu de sport annuel et un survival-horror de science-fiction.
NBA 2K26 s'impose directement en tête des ventes, suivi de Mario Kart World en deuxième position, tandis que Cronos: The New Dawn occupe la troisième marche du podium. Nous retrouvons Metal Gear Solid Delta: Snake Eater en quatrième place, puis Donkey Kong Bananza en cinquième et dernière position.
Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 1er au 6 septembre 2025 :
|Titre
|Achat chez notre partenaire
(en cliquant sur l'image)
|
1 - NBA 2K26 (PS5)
|
2 - Mario Kart World (Switch 2)
|TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2
|
3 - Cronos: The New Dawn (PS5)
|Notre FAUX TEST de Cronos: The New Dawn, un survival-horror classique, mais terriblement intense
|
4 - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Day One Edition (PS5)
|TEST Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami ne prend pas de risque avec ce remake
|
5 - Donkey Kong Bananza (Switch 2)
|TEST Donkey Kong Bananza : l’art de la destruction
|
Rédacteur - Testeur
Clint008