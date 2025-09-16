Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 36) : du basket et de l'horreur

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 36





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Encore une fois, plusieurs nouveautés s'invite dans le classement, à savoir un jeu de sport annuel et un survival-horror de science-fiction.

NBA 2K26 s'impose directement en tête des ventes, suivi de Mario Kart World en deuxième position, tandis que Cronos: The New Dawn occupe la troisième marche du podium. Nous retrouvons Metal Gear Solid Delta: Snake Eater en quatrième place, puis Donkey Kong Bananza en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 1er au 6 septembre 2025 :