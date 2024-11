Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 46) : Call of Duty à la ferme avec un remake

Nous sommes lundi, le S.E.L.L. est au rendez-vous pour le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Si le dernier CoD ne veut toujours pas lâcher sa première place, deux nouveautés s'invitent dans le classement, à savoir un jeu de simulation agricole et un remake d'un RPG culte.

Call of Duty: Black Ops 6 est encore en tête des ventes, mais Farming Simulator 25 s'invite dans le Top 5, en deuxième place, tandis que Super Mario Party Jamboree complète le podium. En quatrième position, nous retrouvons Mario et Luigi : L'Épopée fraternelle, puis Dragon Quest III: HD-2D Remake conclut le classement en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 11 au 16 novembre 2024 :