Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 48) : des Pokémon, du foot et Mario

C'est la dernière ligne droite de l'année pour le S.E.L.L., qui partage la liste des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Nous entrons désormais dans l'ultime mois de l'année, mais le classement ne change pas beaucoup, avec toujours beaucoup de jeux Switch, et Pokémon Diamant Étincelant en tête des ventes.

Il est suivi par Super Mario Party Superstars qui promet des parties endiablées après les fêtes, puis par l'incontournable FIFA 22. Pokémon Perle Scintillante est un peu plus loin, à la quatrième place, et Animal Crossing: New Horizons est de retour dans le classement, à la cinquième place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 29 novembre au 4 décembre 2021 :