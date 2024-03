Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 9) : FF VII Rebirth fait mieux que Mario

Nous sommes lundi, le S.E.L.L. partage donc comme à son habitude le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Une semaine marquée par la sortie d'un énorme jeu de rôle japonais, très attendu par des millions de joueurs et qui se hisse en tête des ventes.

Final Fantasy VII Rebirth occupe les deux premières places du podium, dans son édition standard et avec sa Deluxe Edition, laissant la dernière marche à Super Mario Bros. Wonder. Mario Kart 8 Deluxe et Mario vs. Donkey Kong se retrouvent quant à eux en quatrième et cinquième places de ce classement de la semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 26 février au 2 mars 2024 :