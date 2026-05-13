Meta Connect 2026, le grand rendez-vous XR de Meta donne déjà ses dates

Meta commence déjà à préparer son grand rendez-vous technologique de la rentrée. L’entreprise a confirmé que la Meta Connect 2026 se tiendra les 23 et 24 septembre prochains, avec une conférence organisée depuis son campus de Menlo Park, en Californie. Comme chaque année, l’évènement devrait permettre de faire le point sur les ambitions du groupe dans la réalité virtuelle, les objets connectés, l’intelligence artificielle et le METAVERS.

Cette édition 2026 est particulièrement attendue, car Meta se trouve à un moment charnière de sa stratégie XR. Après plusieurs années centrées sur les casques Quest, les services Horizon et les lunettes intelligentes développées avec Ray-Ban, l’entreprise semble désormais vouloir articuler plus clairement ses différentes briques technologiques. La conférence ne devrait donc pas seulement parler de matériel, mais aussi de plateforme, d’écosystème et d’usages.

Sur son site officiel, Meta annonce une conférence répartie sur deux jours, avec une keynote en soirée et des sessions dédiées aux développeurs. Le groupe évoque déjà les thèmes de la VR, des wearables, du METAVERS et de l’IA, sans détailler pour l’instant le programme complet. Les inscriptions au livestream sont ouvertes, ce qui confirme que l’évènement pourra être suivi à distance.

L’enjeu sera aussi de voir quelle place Meta réservera à ses lunettes connectées. Depuis plusieurs mois, le marché observe de près l’évolution des Ray-Ban Meta et les projets plus avancés autour de l’affichage intégré. Notez d’ailleurs que l’annonce de l’évènement s’accompagne d’un teasing autour de lunettes intelligentes, ce qui pourrait nourrir les spéculations jusqu’à la conférence.

La réalité virtuelle ne devrait pas être absente pour autant. La gamme Meta Quest reste aujourd’hui l’un des piliers de l’écosystème XR grand public, mais l’année 2026 pourrait surtout permettre à Meta de préciser la direction de son logiciel, de ses outils créateurs et de son interface Horizon OS. Avec l’IA en toile de fond, la question sera de savoir comment Meta compte relier ses casques, ses lunettes, ses avatars, ses assistants et ses services dans un même environnement cohérent.

Il faudra encore patienter avant de connaître les annonces concrètes. Meta précise que de nouvelles informations seront communiquées dans les prochains mois. En attendant, les dates sont désormais fixées. Les 23 et 24 septembre 2026, la Meta Connect donnera un aperçu de ce que l’entreprise considère comme la prochaine grande plateforme informatique.