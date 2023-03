Meta Quest 2 : le studio Polyarc, à l'origine de Moss, annonce un énigmatique jeu multijoueur compétitif avec une bêta à venir

Polyarc n'a pas fini de faire rêver, après avoir délivré les excellents et indispensables Moss et Moss: Book II, voici que le studio dévoile un titre compétitif multijoueur, sans toutefois le nommer.

Au premier coup d'œil, nous sommes en terrain connu, la patte graphique du studio rappelle évidemment les aventures de Quill, d'autant plus qu'encore une fois, ce sont les rongeurs qui sont mis à l'honneur. Le studio reste très énigmatique quant à sa nouvelle franchise, mais nous savons déjà qu'il s'agira d'un jeu de bataille multijoueur compétitif avec la possibilité de choisir sa classe (ou sa maison).

Comme l'illustration ci-dessus le montre, il existera visiblement plusieurs catégories de champions. Les visuels ci-dessous dépeignent quant à eux un sorcier et les mêmes antagonistes que ceux de l'univers de Quill, ce qui laisse fortement penser que le mot Moss fera partie du titre en question.

Voici ce que le studio déclare à propos de sa future franchise :

Nous sommes heureux de constater que le public de la réalité virtuelle continue de croître, comptant désormais des dizaines de millions de joueurs, avec des casques plus conviviaux et accessibles qui sortent chaque année.



En tant que studio de développement de jeux qui aspire à créer des jeux pour tous, nous voulons trouver des moyens d'atteindre une plus grande partie du public dans la VR et même créer un espace pour que de nouvelles personnes nous rejoignent. Dans cette optique, un plus grand nombre de joueurs nous donne l'opportunité d'essayer les idées que nous avons pour proposer un gameplay multijoueur compétitif satisfaisant.

Suite au succès du studio dans l'établissement d'un genre de puzzle platforming véritablement conçu pour la VR avec la franchise Moss - qui comprend deux des jeux VR les mieux notés de tous les temps, Moss et Moss: Book II - Polyarc diversifie maintenant son portefeuille de développement pour y inclure un jeu multijoueur compétitif. Ce projet, qui n'a pas encore été annoncé, est quelque chose que l'équipe était impatiente de développer depuis la création du studio en 2015, mais il fallait d'abord que la base de joueurs soit suffisamment importante pour supporter des jeux multijoueurs de cette nature.

Il est évident, en observant la communauté de joueurs et en prenant en compte certains de nos propres retours, qu'il y a beaucoup de joueurs dans la VR qui cherchent et veulent jouer à des jeux multijoueurs plus compétitifs.



Nous sommes ravis de cette opportunité, car la VR offre des possibilités intéressantes pour les jeux multijoueurs. La possibilité de lire la concentration et l'intention de l'autre joueur lorsqu'il bouge la tête et les mains fait partie des éléments qui rendent les jeux en personne si attrayants. Nous sommes impatients de partager ce sur quoi nous avons travaillé et le plaisir que nous avons eu à y jouer.