Meta Quest : le bug du mode développeur enfin corrigé !

C'est devenu une habitude chez Meta... Au gré des mises à jour de ses casques, il est assez récurrent qu'un bug, voire un retrait de fonctionnalité, se glisse au passage... Dernièrement, ce n'est pas la fonctionnalité Air Link qui a souffert, ni même le multicompte, mais bien le mode développeur. Il est aujourd'hui utilisé sur de très nombreux casques et permet à quiconque l'ayant activé de débloquer le potentiel de son casque.

Pour ainsi dire, nous autres utilisateurs pouvons utiliser nos casques comme les développeurs d'applications le feraient et ainsi installer des applications non officielles (via SideQuest par exemple), lancer des commandes ADB ou utiliser le QuestGamesOptimizer. Du jour au lendemain, beaucoup se sont retrouvés avec cette option désactivée dans l'application mobile et ni une réinitialisation du casque ni la création d'un nouveau compte développeur n'y ont changé grand-chose.

Sans cette possibilité, ce sont de nombreux utilisateurs lambda, mais aussi des développeurs de jeux et d'applications qui ont été pénalisés, les mettant pour ces derniers au chômage technique et faisant monter la grogne dans l'assemblée. Le problème s'est accéléré depuis la mise à jour V47, mais affecterait certains utilisateurs depuis plusieurs mois.

Quoi qu'il en soit, Meta est en train de distribuer la mise à jour « 47.0.0.274.341.426536122 » depuis le 7 décembre et cette dernière semble corriger le problème.

Pour effectuer la mise à jour, rendez-vous dans l'onglet « Système » puis « Mise à jour logicielle » depuis votre Meta Quest et cliquez sur « Mettre à jour maintenant ». Si rien ne s'affiche, c'est que le correctif n'est pas encore disponible pour vous. Meta a une méthode de distribution particulière. Dans tous les cas, laissez votre casque branché au secteur, le Wi-Fi allumé, bien évidemment, et soyez patients. Un redémarrage peut aussi provoquer le destin.