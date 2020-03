Metal Max Xeno Reborn : diverses informations et des images partagées

Metal Max Xeno est à la base un jeu de rôle explosif qui a vu le jour en 2018 sur PS4 et PS Vita. Kadokawa Games a partagé récemment diverses informations et captures d’écran du remake qui s'intitulera Reborn ; oui, le remake d'un jeu récent, il fallait y penser... Pour commencer, le titre, qui devait sortir le 26 mars, verra le jour l’été prochain, le 9 juin 2020 plus précisément. Bien qu’il soit entièrement jouable, le studio a souhaité le peaufiner davantage pour qu’il propose aux fans la meilleure expérience possible.

Quelques détails sont partagés :



Le Type-10 Kai est un char d’assaut présentant un excellent équilibre qui peut notamment être équipé d’une mitrailleuse et d’un objet secondaire, selon le type d’ennemi à vaincre.

est un char d’assaut présentant un excellent équilibre qui peut notamment être équipé d’une mitrailleuse et d’un objet secondaire, selon le type d’ennemi à vaincre. Le Monster Buggy est un véhicule rapide et agile livré avec des mitrailleuses aux munitions illimitées. Se montre très pratique lorsqu’il s’agit d’explorer les champs de bataille ou bien d’économiser les munitions d’armes plus puissantes.

est un véhicule rapide et agile livré avec des mitrailleuses aux munitions illimitées. Se montre très pratique lorsqu’il s’agit d’explorer les champs de bataille ou bien d’économiser les munitions d’armes plus puissantes. Le Field Bus roule comme un camion lourd et possède un blindage frontal. Il est adapté au monde dévasté qui l’entoure, et possède également une caractéristique unique que nous retrouvons dans aucun autre véhicule.

Pour finir, sachez qu'aucune version occidentale n’a pas été annoncée pour le moment et que des visuels sont visibles en page deux de cet article.