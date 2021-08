Metroid Dread : l'arrivée de Samus sur ZDR et du teasing autour des Chozos en vidéo

Le 6 août 1986, les possesseurs du Famicom Disk System découvraient dans l'Archipel un certain Metroid, mettant en scène la chasseuse de primes Samus Aran. 35 ans plus tard, nous célébrons donc ce jour en attendant la venue de Metroid Prime 4 et, surtout, celle de Metroid Dread, la cinquième aventure principale faisant suite à Metroid Fusion qui va enfin voir le jour. Nintendo n'a cette fois pas oublié de poster un petit message à cette attention sur les réseaux sociaux, ainsi qu'un 4e rapport dédié aux précédents épisodes. À la fin de ce dernier, une vidéo est présente et a de quoi nous hyper, voyez plutôt !

Ce teaser nous montre clairement l'arrivée de Samus sur ZDR, la planète servant cette fois-ci de terrain de jeu et où se trouvent les redoutables robots E.M.M.I., mais pas que. Première constatation concernant son armure, il ne s'agit pas encore de la tenue principale que nous avons pu voir jusqu'à présent, aux épaulettes et fibres musculaires organiques bleues. Et si vous vous demandez de quelle manière sa combinaison à la fin de Metroid Fusion est devenue ainsi, le 3e rapport indique ceci :

Dans Metroid Dread, la combinaison de Samus semble différente de celle qu'elle portait lors de ses précédentes missions. Ceci est dû aux modifications de la combinaison organique qu'elle portait dans Metroid Fusion, qui a subi de lourdes transformations suite à une infection du parasite X et l'injection du vaccin métroïde, pour petit à petit retrouver son aspect mécanique originel.

L'autre élément de cette vidéo du jour, c'est la mise en avant des Chozos, avec la fameuse fresque déjà vue auparavant et l'un de ses représentants bien en vie devant l'une des portes des zones où les E.M.M.I. pourront nous pourchasser. Des fragments du passé sur SR388 sont aussi montrés, dont le massacre des scientifiques Chozos par des membres de leur propre race, tous vêtus d'armures de puissance.

ZDR, le théâtre des évènements de Metroid Dread, détient plusieurs éléments à découvrir sur la civilisation Chozo qui pourraient mettre en lumière certaines facettes du scénario du jeu.

Vous noterez aussi que la vive séquence de flashbacks vécue par Samus nous remontre les derniers évènements en date avec le SA-X.

Metroid Dread étant attendu le 8 octobre 2021, nous ne tarderons pas à le découvrir plus en détail. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.

Lire aussi : Metroid Dread : précisions sur l'intrigue, nouveautés de gameplay et détails sur les bonus des amiibo