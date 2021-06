Metroid Dread : précisions sur l'intrigue, nouveautés de gameplay et détails sur les bonus des amiibo

Contre toutes attentes, Nintendo a dévoilé Metroid Dread lors de son Direct de l'E3 2021, un projet en gestation depuis près de 15 ans, et l'a ensuite bien mis en avant avec deux segments de gameplay du Treehouse Live. L'éditeur est depuis revenu sur certains éléments présentés au travers d'un article dédié sur son site nord-américain, mais également sur les réseaux sociaux internationaux, et il y a de quoi lever le voile sur certains éléments restés flous lors de l'annonce, en plus d'avoir des détails sur le gameplay sans avoir besoin de regarder les vidéos et gâcher la découverte.

Pour commencer, voici un éclaircissement concernant le synopsis de ce cinquième épisode canonique, venant directement de Samus et que nous retrouverons certainement au cours du prologue servant à rappeler les faits passés.

Le X est un parasite terriblement mortel qui s'empare des créatures organiques, les imitant par la suite en fonction de leurs informations génétiques. Cela m'a aussi infectée une fois. Mais ma vie a été sauvée, grâce à un vaccin créé à partir de l'ennemi naturel du X : les Métroïdes. De plus, cela a fait de moi le seul être capable de combattre cette créature qui menace la galaxie. Après une bataille mortelle avec le SA-X, une copie de moi à pleine capacité, j'ai finalement réussi à anéantir le X, ainsi que la planète SR388.

Cependant... Un jour, la Fédération galactique a reçu des séquences vidéo d'une source inconnue indiquant que le X vivait toujours. La Fédération a envoyé une unité spéciale composée de sept robots E.M.M.I. vers la planète éloignée ZDR, considérée comme la source de la transmission. Peu de temps après son arrivée sur ZDR, toute l'unité a mystérieusement disparu. Le X existe-t-il vraiment encore ? Et que se passe-t-il au juste sur ZDR ? C'est à moi, la seule immunisée contre le parasite X, d'aller le découvrir...

Vous l'aurez compris, nous n'en avons peut-être pas terminé avec le parasite X. Pour autant, le trailer montre clairement un Chozo devant une console de commande, laissant déjà penser qu'il pourrait être le fameux général ayant tué les scientifiques sur SR388, comme montré dans la galerie de Metroid: Samus Returns. La vidéo parlant du développement du jeu présente d'ailleurs clairement une fresque avec ce personnage (celui possédant le même canon que Samus), qui semble narrer ce même évènement. Si tel est le cas, la présence du X aurait alors une explication toute trouvée, un échantillon ayant pu être conservé.

Plus anecdotique, mais toujours bon à savoir pour les non anglophones, le terme « Dread » du titre signifie « terreur », celle que notre héroïne va ressentir face aux robots invulnérables à son armement conventionnel. Ces E.M.M.I. (Extraplanetary Multiform Mobile Identifiers), servant à la base à extraire l'ADN de créatures, sont devenus incontrôlables pour une raison inconnue et la traqueront d'ailleurs bien plus férocement que ce bon vieux SA-X dans Fusion, la repérant au son et se déplaçant de manière assez fluide et rapide à l'intérieur des zones dont l'entrée sera symbolisée par des portes « pixelisées ». Se faire attraper sera puni d'un Game Over, mais nous réapparaîtrons à l'entrée, ce qui devrait éviter la frustration de se retaper tout le chemin sans aucune raison.

Ils ne sont pourtant pas si invincibles que ça, puisque le Canon Omega montré dans la première vidéo de gameplay est capable d'en abattre un déjà endommagé, mais consomme bien trop d'énergie pour être actif en permanence. La visée lors de son utilisation fera d'ailleurs passer la caméra derrière l'épaule de Samus. Et, non, les évènements de Fusion n'ont semblent-ils pas ruiné plus que ça les rapports entre elle et la Fédération, puisque c'est bien cette dernière qui l'envoie sur ZDR.

Du côté des mécaniques de jeu, la visée sera bien libre même lors des déplacements, les développeurs de MercurySteam ont bien entendu les retours de la communauté. La Frappe de riposte est de retour et s'accompagne désormais d'une frappe en pleine course, tandis que la glissade permet de se faufiler dans des passages étroits en pleine action, sans avoir recours à la Morph Ball. Deux nouvelles capacités ont aussi été introduites, l'Arachnoaimant pour s'accrocher aux surfaces magnétiques bleues et s'y déplacer tout en tirant, ainsi que le Camouflage spectral pour devenir invisible, que nous récupérerons sur un boss. Grâce à lui, il sera possible de berner les E.M.M.I. incapables de nous détecter de la sorte, mais il faudra tenir compte de la jauge associée se vidant avec le temps et d'autant plus vite si nous nous déplaçons.

Enfin, en vrac, le gameplay nous a aussi montré que la zone de départ est nommée Artaria, tandis qu'une autre également accessible vers le début de l'aventure est appelée Cataris, le passage de l'une à l'autre s'effectuant via un ascenseur dont la séquence est assez classe. Des terminaux permettront de communiquer avec Adam (l'IA de notre vaisseau) et des zones de forte chaleur seront présentes, nécessitant une amélioration pour s'y balader.

Pour terminer, l'amiibo de Samus servira à obtenir une réserve d'énergie (+100) et recevoir de la santé une fois par jour, tandis que celui de l'E.M.M.I. octroiera une réserve de missiles (+10) en plus de nous en redonner, là encore quotidiennement, comme indiqué par Nintendo. Vous pouvez précommander Metroid Dread à 49,99 € sur Amazon, dont la date de sortie est pour rappel fixée au 8 octobre 2021.