Xiaomi : le bracelet connecté Mi Band 7 Pro et le smartphone Redmi A1 en forte promotion

Le récent bracelet connecté Mi Band 7 Pro de Xiaomi est actuellement proposé en réduction. Pour rappel, ce dernier dispose d'un écran tactile incurvé AMOLED de 1,64 pouce à une définition de 280 x 456 pixels et avec une luminosité de 500 nits. Il dispose de très nombreux capteurs comme un accéléromètre 3 axes avec des capteurs gyroscopiques 3 axes, un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un capteur PPG, un de sommeil et enfin un autre de lumière ambiante.

Le bracelet connecté permet de gérer 110 modes sportifs et dispose d'une résistance à l’eau de 5 ATM, idéal pour faire de la natation. Afin de le personnaliser, 150 designs différents sont à télécharger. La batterie permet une autonomie de 12 jours et il ne faudra qu’une heure pour la recharger. Vous trouverez sur le site d’AliExpress, le bracelet Mi Band 7 Pro de Xiaomi au prix réduit de 92 € en activant le coupon vendeur et avec la livraison gratuite.

Poursuivons avec le smartphone Redmi A1 qui profite également d’une réduction. Il possède un écran de 6,52 pouces à une définition de 1600 x 700 pixels. Il intègre un processeur MediaTek Helio A22 épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage. Il fonctionne sous Android 12 et est compatible Bluetooth 5.0 et Wi-Fi.

À l’arrière se trouvent deux caméras de 8 et 0,3 MP et à l'avant, pour les selfies, un APN de 5 Mégapixels. Il intègre enfin une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide et il prend en charge la double SIM et les MicroSD.

Vous trouverez sur AliExpress, le smartphone Redmi A1 au prix réduit de 102 € au lieu de 225 € en activant le coupon vendeur et avec toujours la livraison gratuite.