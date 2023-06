Minecraft : la mise à jour 1.20 Trails & Tales disponible, ses nouveautés présentées en vidéo

Toujours aussi apprécié et joué, Minecraft ne bénéficie malheureusement que de peu de mises à jour de contenu. Chacune d'entre elles est donc attendue avec impatience : un an après la Wild Update, nous accueillons ainsi la Trails & Tales Update, disponible depuis hier via le patch 1.20.



Au programme des nouveautés, nous pourrons rencontrer et chevaucher des chameaux, faire éclore et élever un renifleur, explorer une cerisaie, fouiller un site archéologique ou encore fabriquer des objets en bambou dont un radeau unique, des enseignes et une étagère ciselée où nous pourrons stocker un récit de notre histoire. Cela peut sembler peu, mais pour les joueurs de Minecraft, cela veut dire beaucoup.

La mise à jour Trails & Tales est donc disponible dès maintenant sur Windows, macOS et Linux pour la Java Edition, et sur Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, iOS, Android et même Chromebook pour la Bedrock Edition. Le bundle Minecraft Java & Bedrock Edition est vendu à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.