Minecraft : des chameaux, des utilisations inédites pour le bambou et plus de nouveautés dévoilées pour la mise à jour 1.20

La dernière grosse mise à jour de Minecraft date de juin dernier, avec une Wild Update apportant notamment les marécages et la mangrove. Les développeurs ont déjà pensé à la suite, qu'ils intègreront dans un patch 1.20 qui a commencé à être dévoilé lors du Minecraft Live 2022.

Déjà, les skins de base d'Alex et Steve seront rejointes par 7 autres apparences par défaut, pour diversifier un peu plus les nouveaux venus. Il y aura aussi des panneaux suspendus pour personnaliser davantage nos créations, de nouvelles utilisations pour le bambou qui pourra désormais servir aux constructions ou à la fabrication d'un radeau, une bibliothèque « ciselée » pour pouvoir y stocker différents ouvrages et même un chameau, une nouvelle monture pour 1 ou 2 joueurs. Toutes ces nouveautés seront à l'essai d'ici quelques jours via Java Snapshots et Bedrock Beta, mais ne devraient pas être intégrées à Minecraft: Java Edition et Bedrock Edition avant quelques mois.



The sniffer received more than half of your votes! ????



Mob Vote 2022 results:

Sniffer - 55.1%

Rascal - 27.7%

Tuff golem - 17.2%#MinecraftLive — Minecraft (@Minecraft) October 15, 2022

Sinon, un vote communautaire a élu le Sniffer/Renifleur pour devenir un futur monstre du jeu : nous pourrons trouver ses œufs dans les profondeurs de l'océan ou en obtenir un par reproduction, et sa version adulte servira à chercher des plantes décoratives rares. Il faudra également attendre longtemps avant de le découvrir in-game.